Imenik tvrtki
EP
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

EP Plaće

Plaće u EP kreću se od $100,632 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $126,863 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika EP. Zadnje ažuriranje: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Menadžer Proizvoda
$101K
Softverski Inženjer
$127K
Ukupne Nagrade
$126K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u EP je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $126,863. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u EP je $125,585.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za EP

Povezane tvrtke

  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Tesla
  • Uber
  • Intuit
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ep/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.