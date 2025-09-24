Imenik tvrtki
Endava
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Endava Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in Romania u Endava kreće se od RON 91.1K year za Software Engineer do RON 356K year za Principal Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Romania ukupno iznosi RON 114K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Endava. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer
(Početni nivo)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
RON 714K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Koji su karijerni nivoi u Endava?

Uključeni nazivi

Frontend Softverski Inženjer

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

DevOps Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Endava in Romania ima godišnju ukupnu naknadu od RON 356,300. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Endava za ulogu Softverski Inženjer in Romania je RON 113,819.

