Emumba
Emumba Plaće

Plaće u Emumba kreću se od $3,398 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $6,464 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Emumba. Zadnje ažuriranje: 11/20/2025

Softverski Inženjer
Median $6.5K
Ljudski Resursi
$3.4K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Emumba je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $6,464. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Emumba je $4,931.

Ostali resursi

