Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in Czech Republic u Emplifi ukupno iznosi CZK 1.48M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Emplifi. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025

Medijan paketa
Team Manager
Prague, PR, Czech Republic
Ukupno godišnje
CZK 1.48M
Razina
-
Osnovna plaća
CZK 1.34M
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 140K
Godine u tvrtki
5 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Emplifi in Czech Republic ima godišnju ukupnu naknadu od CZK 1,667,182. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Emplifi za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Czech Republic je CZK 1,452,608.

