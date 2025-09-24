Softverski Inženjer naknada in United States u Elsevier kreće se od $89.6K year za Software Engineer 1 do $148K year za Lead Software Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $110K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Elsevier. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
