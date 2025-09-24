Imenik tvrtki
Elsevier Dizajner Proizvoda Plaće

Medijan Dizajner Proizvoda paketa naknade in United States u Elsevier ukupno iznosi $91K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Elsevier. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025

Medijan paketa
company icon
Elsevier
UX Designer
Washington, DC
Ukupno godišnje
$91K
Razina
Product Designer 2
Osnovna plaća
$86K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Elsevier?

$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Elsevier in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $145,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Elsevier za ulogu Dizajner Proizvoda in United States je $87,000.

