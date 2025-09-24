Imenik tvrtki
Ellucian
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Ellucian Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in Mexico u Ellucian ukupno iznosi MX$352K year za L1. Medijan year paketa naknade in Mexico ukupno iznosi MX$356K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ellucian. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
L1(Početni nivo)
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Prikaži 2 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

MX$3.07M

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Ellucian?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Softverski Inženjer hos Ellucian in Mexico ligger på en årlig totalkompensasjon på MXMX$25,560,620. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ellucian for Softverski Inženjer rollen in Mexico er MXMX$6,832,568.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Ellucian

Povezane tvrtke

  • Planview
  • Maxim Integrated
  • BenchPrep
  • Civitas Learning
  • Bain
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi