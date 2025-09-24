Softverski Inženjer naknada in Mexico u Ellucian ukupno iznosi MX$352K year za L1. Medijan year paketa naknade in Mexico ukupno iznosi MX$356K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ellucian. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
