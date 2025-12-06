Imenik tvrtki
Elevate K-12
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
Elevate K-12 Poslovni Analitičar Plaće

Prosječna Poslovni Analitičar ukupna naknada in India u Elevate K-12 kreće se od ₹1.96M do ₹2.74M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Elevate K-12. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$24.2K - $29.3K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$22.3K$24.2K$29.3K$31.2K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Elevate K-12?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Analitičar u Elevate K-12 in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹2,738,952. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Elevate K-12 za ulogu Poslovni Analitičar in India je ₹1,959,768.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Elevate K-12

Ostali resursi

