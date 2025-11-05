Imenik tvrtki
EDF FR Strojarski Inženjer Plaće u Greater Paris Area

Medijan Strojarski Inženjer paketa naknade in Greater Paris Area u EDF FR ukupno iznosi €42.6K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u EDF FR. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Ukupno godišnje
€42.6K
Razina
L3
Osnovna plaća
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.5K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
5 Godine
Najnoviji podnesci plata
Dodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Strojarski Inženjer u EDF FR in Greater Paris Area ima godišnju ukupnu naknadu od €43,378. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u EDF FR za ulogu Strojarski Inženjer in Greater Paris Area je €42,550.

