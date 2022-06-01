Imenik tvrtki
Edelman
Edelman Plaće

Plaće u Edelman kreću se od $6,359 ukupne godišnje naknade za Marketing na donjoj strani do $263,675 za Marketing Operacije na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Edelman. Zadnje ažuriranje: 9/6/2025

$160K

Znanstvenik Podataka
$64.5K
Marketing
$6.4K
Marketing Operacije
$264K

Dizajner Proizvoda
$99.5K
Softverski Inženjer
$93.2K
ČPP

Den høyest betalte rollen rapportert hos Edelman er Marketing Operacije at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $263,675. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Edelman er $93,157.

