Edelman Financial Engines
Edelman Financial Engines Plaće

Plaće u Edelman Financial Engines kreću se od $113,430 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $169,150 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Edelman Financial Engines. Zadnje ažuriranje: 9/6/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $159K
Analitičar Podataka
$113K
Znanstvenik Podataka
$169K

Menadžer Proizvoda
$114K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Edelman Financial Engines je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $169,150. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Edelman Financial Engines je $136,484.

Ostali resursi