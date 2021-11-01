Imenik tvrtki
ECS
ECS Plaće

Plaće u ECS kreću se od $7,236 ukupne godišnje naknade za Strojarki Inženjer na donjoj strani do $226,125 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ECS. Zadnje ažuriranje: 9/6/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $140K

Inženjer Podataka

Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $85K
Poslovni Analitičar
$141K

Menadžer Znanosti o Podacima
$151K
IT Tehnolog
$89.6K
Marketing
$102K
Strojarki Inženjer
$7.2K
Menadžer Programa
$118K
Menadžer Projekta
$64.7K
Arhitekt Rješenja
$181K
Menadžer Tehničkih Programa
$226K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ECS je Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $226,125. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ECS je $117,600.

