EcoVadis
  • Greater Barcelona Area

EcoVadis Softverski Inženjer Plaće u Greater Barcelona Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Barcelona Area u EcoVadis ukupno iznosi €60.4K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u EcoVadis. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
EcoVadis
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Ukupno godišnje
€60.4K
Razina
Senior
Osnovna plaća
€56.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.8K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u EcoVadis?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Najnoviji podnesci plata
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u EcoVadis in Greater Barcelona Area ima godišnju ukupnu naknadu od €72,909. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u EcoVadis za ulogu Softverski Inženjer in Greater Barcelona Area je €60,599.

