Eco
Eco Plaće

Plaće u Eco kreću se od $15,808 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $159,200 za Administrativni Asistent na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Eco. Zadnje ažuriranje: 11/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Administrativni Asistent
$159K
Softverski Inženjer
$15.8K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Eco je Administrativni Asistent at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $159,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Eco je $87,504.

Ostali resursi

