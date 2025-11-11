Imenik tvrtki
eClinicalWorks
eClinicalWorks Inženjer podataka Plaće

Medijan Inženjer podataka paketa naknade in United States u eClinicalWorks ukupno iznosi $100K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u eClinicalWorks. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025

Medijan paketa
eClinicalWorks
Data Engineer
Westborough, MA
Ukupno godišnje
$100K
Razina
Data Engineer
Osnovna plaća
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Inženjer podataka u eClinicalWorks in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $146,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u eClinicalWorks za ulogu Inženjer podataka in United States je $85,000.

