Imenik tvrtki
Duck Creek Technologies
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

  • New York City Area

Duck Creek Technologies Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće u New York City Area

Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in New York City Area u Duck Creek Technologies ukupno iznosi $220K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Duck Creek Technologies. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Ukupno godišnje
$220K
Razina
-
Osnovna plaća
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Godine u tvrtki
17 Godine
Godine iskustva
17 Godine
Koji su karijerni nivoi u Duck Creek Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Duck Creek Technologies in New York City Area ima godišnju ukupnu naknadu od $227,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Duck Creek Technologies za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in New York City Area je $220,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Duck Creek Technologies

Povezane tvrtke

  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • ThoughtWorks
  • Health Catalyst
  • Unisys
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi