Dublin City University
Dublin City University Plaće

Plaće u Dublin City University kreću se od $60,770 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $84,103 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Dublin City University. Zadnje ažuriranje: 11/23/2025

Znanstvenik Podataka
$84.1K
Softverski Inženjer
$60.8K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Dublin City University je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $84,103. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Dublin City University je $72,436.

