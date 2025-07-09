Direktorij Tvrtki
DSTA
DSTA Plaće

Raspon plaća DSTA je od $60,214 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Znanstvenik podataka na donjem kraju do $156,800 za Voditelj projekta na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke DSTA. Zadnje ažurirano: 8/18/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $75K

Full-stack softverski inženjer

Znanstvenik podataka
$60.2K
Hardverski inženjer
$73.6K

Voditelj programa
$127K
Voditelj projekta
$157K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$81.9K
Voditelj softverskog inženjerstva
$111K
Tehnički voditelj programa
$124K
Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki DSTA je Voditelj projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $156,800. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki DSTA je $96,527.

Ostali resursi