Softverski Inženjer naknada in United States u DRW kreće se od $203K year za L2 do $387K year za L5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $259K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u DRW. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***