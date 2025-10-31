Imenik tvrtki
DRW
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

DRW Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in United States u DRW kreće se od $203K year za L2 do $387K year za L5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $259K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u DRW. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L2
(Početni nivo)
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u DRW?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u DRW in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $387,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u DRW za ulogu Softverski Inženjer in United States je $233,000.

