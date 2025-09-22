Softverski Inženjer naknada in India u Druva kreće se od ₹2.59M year za Staff Software Engineer do ₹6.68M year za Principal Software Engineer. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹4.59M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Druva. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
