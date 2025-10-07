Imenik tvrtki
Dropbox Full-Stack Softverski Inženjer Plaće u Greater Seattle Area

Full-Stack Softverski Inženjer naknada in Greater Seattle Area u Dropbox kreće se od $254K year za IC2 do $380K year za IC3. Medijan year paketa naknade in Greater Seattle Area ukupno iznosi $250K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Dropbox. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025

Prosjek Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
IC1
Software Engineer (SWE)(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$254K
$174K
$63.6K
$17.3K
IC3
$380K
$209K
$144K
$27.8K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 3 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Dropbox, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Full-Stack Softverski Inženjer u Dropbox in Greater Seattle Area ima godišnju ukupnu naknadu od $448,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Dropbox za ulogu Full-Stack Softverski Inženjer in Greater Seattle Area je $338,000.

