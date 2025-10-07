Backend Softverski Inženjer naknada in United States u Dropbox kreće se od $173K year za IC1 do $575K year za IC5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $310K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Dropbox. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
IC1
$173K
$133K
$30.7K
$9.7K
IC2
$259K
$172K
$68.8K
$18.2K
IC3
$361K
$209K
$123K
$28.5K
IC4
$412K
$219K
$153K
$39.5K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Dropbox, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)