Dropbox
  • Plaće
  • Dizajner Proizvoda

  • UX Dizajner

Dropbox UX Dizajner Plaće

UX Dizajner naknada in United States u Dropbox kreće se od $172K year za IC1 do $411K year za IC5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $309K.

Prosjek Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
IC1
$172K
$127K
$29.6K
$15.9K
IC2
$220K
$161K
$44.9K
$13.7K
IC3
$287K
$195K
$67.1K
$24.9K
IC4
Senior Product Designer
$365K
$211K
$118K
$36.6K
Poredi nivoe

Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Dropbox, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za UX Dizajner u Dropbox in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $410,800. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Dropbox za ulogu UX Dizajner in United States je $288,000.

