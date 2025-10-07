Dizajner Interakcije naknada in United States u Dropbox kreće se od $371K year za IC4 do $322K year za IC5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $150K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Dropbox. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$371K
$206K
$121K
$44.8K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Dropbox, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)