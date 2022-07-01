Imenik tvrtki
Drawbridge
Drawbridge Plaće

Plaće u Drawbridge kreću se od $160,800 ukupne godišnje naknade za Informatičar (IT) na donjoj strani do $174,125 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Drawbridge. Zadnje ažuriranje: 11/19/2025

Informatičar (IT)
$161K
Softverski Inženjer
$174K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Drawbridge je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $174,125. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Drawbridge je $167,463.

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Drawbridge

