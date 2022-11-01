Direktorij Tvrtki
Draup Plaće

Raspon plaća Draup je od $2,289 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Računovođa na donjem kraju do $21,689 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Draup. Zadnje ažurirano: 8/18/2025

$160K

Konzultant za upravljanje
Median $9.6K
Softverski inženjer
Median $21.7K
Računovođa
$2.3K

Poslovni analitičar
$14.1K
Razvoj poslovanja
$3.8K
Analitičar podataka
$3.8K
Ljudski resursi
$3.1K
Marketing
$3.8K
Venture kapitalist
$8.1K

Analitičar

Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Највише плаћена улога пријављена у Draup је Softverski inženjer са годишњом укупном компензацијом од $21,689. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Draup је $3,798.

