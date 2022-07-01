Drata Plaće

Plaće u Drata kreću se od $101,584 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $242,676 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Drata . Zadnje ažuriranje: 9/9/2025