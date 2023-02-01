Direktorij Tvrtki
Draper
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Draper Plaće

Raspon plaća Draper je od $94,525 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Elektrotehnički inženjer na donjem kraju do $139,300 za Voditelj programa na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Draper. Zadnje ažurirano: 8/18/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $125K
Hardverski inženjer
Median $110K
Strojarski inženjer
Median $125K

Elektrotehnički inženjer
$94.5K
Voditelj programa
$139K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$129K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Draper je Voditelj programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $139,300. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Draper je $125,000.

