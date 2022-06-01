Direktorij Tvrtki
Dragos Plaće

Raspon plaća Dragos je od $96,900 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Ljudski resursi na donjem kraju do $348,250 za Arhitekt rješenja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Dragos. Zadnje ažurirano: 8/18/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $195K
Ljudski resursi
$96.9K
Dizajner proizvoda
$215K

Analitičar kibernetičke sigurnosti
$181K
Voditelj softverskog inženjerstva
$223K
Arhitekt rješenja
$348K
Često postavljena pitanja

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Dragos هو Arhitekt rješenja at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $348,250. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Dragos هو $204,960.

