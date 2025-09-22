Imenik tvrtki
Drager
Drager Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in Germany u Drager ukupno iznosi €77.7K year za Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Germany ukupno iznosi €86.3K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Drager. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
(Početni nivo)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€77.7K
€77.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u Drager?

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Drager in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €103,578. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Drager za ulogu Softverski Inženjer in Germany je €86,313.

