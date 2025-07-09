Direktorij Tvrtki
Drager
Drager Plaće

Raspon plaća Drager je od $51,270 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj projekta na donjem kraju do $168,840 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Drager. Zadnje ažurirano: 8/18/2025

$160K

Strojarski inženjer
$123K
Voditelj proizvoda
$169K
Voditelj projekta
$51.3K

Prodaja
$88.6K
Softverski inženjer
$86.4K

Full-stack softverski inženjer

Voditelj softverskog inženjerstva
$90.8K
Arhitekt rješenja
$106K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Drager je Voditelj proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $168,840. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Drager je $90,847.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Drager

