DPR Construction
DPR Construction Plaće

Raspon plaća DPR Construction je od $113,430 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Prodajni inženjer na donjem kraju do $183,600 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke DPR Construction. Zadnje ažurirano: 8/18/2025

$160K

Voditelj projekta
Median $156K
Građevinski inženjer
Median $114K

Građevinski inženjer

Poslovni analitičar
$171K

Analitičar podataka
$117K
Voditelj proizvoda
$184K
Voditelj programa
$168K
Prodajni inženjer
$113K
Tehnički voditelj programa
$131K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki DPR Construction je Voditelj proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $183,600. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki DPR Construction je $143,371.

