DPG Media Plaće

Raspon plaća DPG Media je od $44,948 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Marketing na donjem kraju do $134,980 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke DPG Media. Zadnje ažurirano: 8/18/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $85K
Marketing
$44.9K
Voditelj softverskog inženjerstva
$135K

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki DPG Media je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $134,980. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki DPG Media je $85,000.

