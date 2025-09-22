Imenik tvrtki
DP World
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

DP World Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in India u DP World kreće se od ₹2.21M year za SDE do ₹4.97M year za Group SDE 2. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹4.08M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u DP World. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
SDE
(Početni nivo)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Koji su karijerni nivoi u DP World?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u DP World in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹6,635,935. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u DP World za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹3,987,642.

