Imenik tvrtki
DP World
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

DP World Menadžer Proizvoda Plaće

Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in India u DP World ukupno iznosi ₹6.78M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u DP World. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Medijan paketa
company icon
DP World
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹6.78M
Razina
Senior
Osnovna plaća
₹5.78M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹997K
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u DP World?

₹13.94M

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Proizvoda ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u DP World in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹11,170,115. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u DP World za ulogu Menadžer Proizvoda in India je ₹6,543,810.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za DP World

Povezane tvrtke

  • Coinbase
  • Amazon
  • Apple
  • Lyft
  • Databricks
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi