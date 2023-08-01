Direktorij Tvrtki
DP World
DP World Plaće

Raspon plaća DP World je od $22,984 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Operacije korisničke službe na donjem kraju do $108,463 za Tehnički voditelj programa na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke DP World. Zadnje ažurirano: 8/18/2025

$160K

Softverski inženjer
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Voditelj proizvoda
Median $77.8K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $78.9K

Operacije korisničke službe
$23K
Analitičar podataka
$46.6K
Industrijski dizajner
$81.6K
Informatolog (IT)
$37.3K
Tehnički voditelj programa
$108K
Tehnički pisac
$41.4K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki DP World je Tehnički voditelj programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $108,463. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki DP World je $51,808.

