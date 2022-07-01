Imenik tvrtki
Doxy.me Plaće

Plaće u Doxy.me kreću se od $116,415 ukupne godišnje naknade za Marketing in United States na donjoj strani do $181,398 za Menadžer Softverskog Inženjerstva in United Kingdom na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Doxy.me. Zadnje ažuriranje: 11/20/2025

Softverski Inženjer
Median $179K

Full-Stack softverski inženjer

Marketing
$116K
Menadžer Proizvoda
$116K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Menadžer Softverskog Inženjerstva
$181K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Doxy.me je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $181,398. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Doxy.me je $147,889.

