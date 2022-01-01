Direktorij Tvrtki
Doximity
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Doximity Plaće

Raspon plaća Doximity je od $120,000 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Marketing na donjem kraju do $299,000 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Doximity. Zadnje ažurirano: 8/18/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $210K

Full-stack softverski inženjer

Marketing
Median $120K
Voditelj proizvoda
Median $299K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Znanstvenik podataka
Median $125K
Razvoj poslovanja
$124K
Analitičar podataka
$219K
Dizajner proizvoda
$225K
Prodaja
$225K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

U tvrtki Doximity, Dodjele dionica/kapitala podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za interakciju s zaposlenicima iz različitih tvrtki, dobivanje savjeta o karijeri i više.

Posjeti sada!

Često postavljena pitanja

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Doximity ialah Voditelj proizvoda dengan pampasan total tahunan sebanyak $299,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Doximity ialah $214,550.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Doximity

Povezane tvrtke

  • Fitbit
  • Wish
  • SoFi
  • Walmart Global Tech
  • Electronic Arts
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi