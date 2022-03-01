Direktorij Tvrtki
Dow
Dow Plaće

Raspon plaća Dow je od $34,354 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Dizajner proizvoda na donjem kraju do $417,900 za Financijski analitičar na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Dow. Zadnje ažurirano: 8/18/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $103K

Znanstveni istraživač

Strojarski inženjer
Median $125K

Proizvodni inženjer

Kemijski inženjer
Median $104K

Istraživački inženjer

Znanstvenik podataka
Median $164K
Računovođa
$72.6K
Biomedicinski inženjer
$107K
Poslovni analitičar
$103K
Korporativni razvoj
$95.7K
Analitičar podataka
$45.3K
Voditelj znanosti o podacima
$164K
Elektrotehnički inženjer
$111K
Financijski analitičar
$418K
Hardverski inženjer
$130K
Informatolog (IT)
$80.4K
Inženjer materijala
$139K
Dizajner proizvoda
$34.4K
Voditelj proizvoda
$279K
Voditelj projekta
$116K
Prodaja
$80.6K
Arhitekt rješenja
$209K
Tehnički voditelj programa
$61.1K
Često postavljena pitanja

La compensació total anual mediana informada a Dow és de $107,460.

