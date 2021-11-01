Direktorij Tvrtki
DoubleVerify
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

DoubleVerify Plaće

Raspon plaća DoubleVerify je od $67,609 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovni analitičar na donjem kraju do $340,290 za Tehnički voditelj programa na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke DoubleVerify. Zadnje ažurirano: 8/18/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $208K
Voditelj proizvoda
Median $170K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $255K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Računovođa
$113K
Poslovni analitičar
$67.6K
Analitičar podataka
$108K
Znanstvenik podataka
$249K
Ljudski resursi
$113K
Dizajner proizvoda
$194K
Voditelj projekta
$143K
Prodaja
$136K
Tehnički voditelj programa
$340K
UX istraživač
$111K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki DoubleVerify je Tehnički voditelj programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $340,290. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki DoubleVerify je $142,722.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku DoubleVerify

Povezane tvrtke

  • QuinStreet
  • Microsoft
  • Oracle
  • Visa
  • ServiceNow
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi