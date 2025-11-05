Imenik tvrtki
Dotdash Meredith
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Toronto Area

Dotdash Meredith Softverski Inženjer Plaće u Greater Toronto Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Toronto Area u Dotdash Meredith ukupno iznosi CA$120K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Dotdash Meredith. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Dotdash Meredith
Data Engineer
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$120K
Razina
Software Engineer 2
Osnovna plaća
CA$120K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Dotdash Meredith?
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Dotdash Meredith in Greater Toronto Area ima godišnju ukupnu naknadu od CA$124,846. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Dotdash Meredith za ulogu Softverski Inženjer in Greater Toronto Area je CA$115,889.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Dotdash Meredith

Povezane tvrtke

  • Apple
  • Roblox
  • Databricks
  • SoFi
  • Square
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi