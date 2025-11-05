Imenik tvrtki
Dotdash Meredith
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Seattle Area

Dotdash Meredith Softverski Inženjer Plaće u Greater Seattle Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Seattle Area u Dotdash Meredith ukupno iznosi $150K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Dotdash Meredith. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Dotdash Meredith
Senior Software Engineer I
New York, NY
Ukupno godišnje
$150K
Razina
S1
Osnovna plaća
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
8 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Dotdash Meredith?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Dotdash Meredith in Greater Seattle Area ima godišnju ukupnu naknadu od $194,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Dotdash Meredith za ulogu Softverski Inženjer in Greater Seattle Area je $150,125.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Dotdash Meredith

Povezane tvrtke

  • Apple
  • Roblox
  • Databricks
  • SoFi
  • Square
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi