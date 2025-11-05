Softverski Inženjer naknada in Canada u Dotdash Meredith kreće se od CA$48.3K year za Software Engineer 1 do CA$113K year za Software Engineer 2. Medijan year paketa naknade in Canada ukupno iznosi CA$84.5K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Dotdash Meredith. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
