Dotdash Meredith
Medijan UX dizajner paketa naknade in United States u Dotdash Meredith ukupno iznosi $122K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Dotdash Meredith. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025

Medijan paketa
Dotdash Meredith
UX Designer
New York, NY
Ukupno godišnje
$122K
Razina
L2
Osnovna plaća
$117K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Dotdash Meredith?
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za UX dizajner u Dotdash Meredith in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $159,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Dotdash Meredith za ulogu UX dizajner in United States je $122,000.

