Dotdash Meredith Plaće

Raspon plaća Dotdash Meredith je od $80,400 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Analitičar kibernetičke sigurnosti na donjem kraju do $162,180 za Dizajner proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Dotdash Meredith. Zadnje ažurirano: 8/18/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $144K

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Voditelj proizvoda
Median $145K
Marketing
$141K

Marketinške operacije
$141K
Dizajner proizvoda
$162K
Voditelj projekta
$126K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$80.4K
Voditelj softverskog inženjerstva
$123K
Često postavljena pitanja

Den højest betalende rolle rapporteret hos Dotdash Meredith je Dizajner proizvoda na razini Common Range Average s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $162,180. To uključuje osnovnu plaću kao i bilo kakvu kompenzaciju dionica i bonuse.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Dotdash Meredith er $140,700.

