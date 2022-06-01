Direktorij Tvrtki
dormakaba
dormakaba Plaće

Raspon plaća dormakaba je od $18,526 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Hardverski inženjer na donjem kraju do $170,056 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke dormakaba. Zadnje ažurirano: 8/18/2025

$160K

Hardverski inženjer
$18.5K
Informatolog (IT)
$147K
Dizajner proizvoda
$70.4K

Softverski inženjer
$89.4K
Voditelj softverskog inženjerstva
$170K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki dormakaba je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $170,056. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki dormakaba je $89,367.

