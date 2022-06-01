Domino Data Lab Plaće

Plaće u Domino Data Lab kreću se od $165,825 ukupne godišnje naknade za Tehnički Pisac na donjoj strani do $497,376 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Domino Data Lab . Zadnje ažuriranje: 10/14/2025