Domino Data Lab Plaće

Plaće u Domino Data Lab kreću se od $165,825 ukupne godišnje naknade za Tehnički Pisac na donjoj strani do $497,376 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Domino Data Lab. Zadnje ažuriranje: 10/14/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $208K
Menadžer Proizvoda
Median $240K
Znanstvenik Podataka
$247K

Financijski Analitičar
$229K
Dizajner Proizvoda
$191K
Regrutač
$229K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$497K
Arhitekt Rješenja
$171K
Tehnički Pisac
$166K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Domino Data Lab, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Domino Data Lab je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $497,376. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Domino Data Lab je $228,850.

