Dollar Tree Plaće

Raspon plaća Dollar Tree je od $59,700 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Računovođa na donjem kraju do $211,050 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Dollar Tree. Zadnje ažurirano: 8/17/2025

$160K

Računovođa
$59.7K
Korisnička služba
$66.1K
Voditelj proizvoda
$211K

Regrutator
$122K
Arhitekt rješenja
$204K
Venture kapitalist
$71K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Dollar Tree je Voditelj proizvoda at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $211,050. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Dollar Tree je $96,324.

