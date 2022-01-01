Direktorij Tvrtki
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Plaće

Raspon plaća Dolby Laboratories je od $87,720 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Ljudski resursi na donjem kraju do $537,300 za Voditelj poslovnih operacija na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Dolby Laboratories. Zadnje ažurirano: 8/17/2025

$160K

Softverski inženjer
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Znanstveni istraživač

Voditelj proizvoda
P3 $208K
P4 $265K
Voditelj poslovnih operacija
$537K

Razvoj poslovanja
$400K
Znanstvenik podataka
$299K
Elektrotehnički inženjer
$122K
Financijski analitičar
$249K
Hardverski inženjer
$188K
Ljudski resursi
$87.7K
Informatolog (IT)
$250K
Marketing
$292K
Marketinške operacije
$381K
Dizajner proizvoda
$183K
Voditelj projekta
$116K
Prodaja
$151K
Prodajni inženjer
$208K
Arhitekt rješenja
$138K
Tehnički voditelj programa
$152K
Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki Dolby Laboratories, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (25.00% godišnje)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Dolby Laboratories je Voditelj poslovnih operacija at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $537,300. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Dolby Laboratories je $208,158.

Ostali resursi