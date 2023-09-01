Direktorij Tvrtki
Dojo
Dojo Plaće

Raspon plaća Dojo je od $66,060 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Informatolog (IT) na donjem kraju do $154,726 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Dojo. Zadnje ažurirano: 8/17/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $129K

Full-stack softverski inženjer

Voditelj softverskog inženjerstva
Median $155K
Znanstvenik podataka
$89.8K

Informatolog (IT)
$66.1K
Dizajner proizvoda
$107K
Voditelj proizvoda
$117K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Dojo je Voditelj softverskog inženjerstva s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $154,726. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Dojo je $111,917.

Ostali resursi